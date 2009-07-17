Коновалов Андриан Владимирович
Место рожденияРоссия, Свердловская область, г.Свердловск
Дата рождения29.01.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1978
Россия, Свердловская область, г.Свердловск
Бракосочетание
17.07.2009
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург
Рождение ребёнка
06.07.2010
Дочь: Коновалова Анастасия Андриановна
Мать ребёнка: не указана
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург
Рождение ребёнка
07.10.2013
Дочь: Коновалова Татьяна Андриановна
Мать ребёнка: не указана
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург
Развод
Неизвестно