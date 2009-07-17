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Коновалов Андриан Владимирович

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Место рождения

Россия, Свердловская область, г.Свердловск

Дата рождения

29.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1978

Отец: Коновалов Владимир Александрович

Мать: Коновалова Любовь Георгиевна

Россия, Свердловская область, г.Свердловск
Бракосочетание
17.07.2009

Жена: Коновалова Юлия Вячеславовна

Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург
Рождение ребёнка
06.07.2010

Дочь: Коновалова Анастасия Андриановна

Мать ребёнка: не указана

Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург
Рождение ребёнка
07.10.2013

Дочь: Коновалова Татьяна Андриановна

Мать ребёнка: не указана

Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург
Развод
Неизвестно

Жена: Коновалова Юлия Вячеславовна

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