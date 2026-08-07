(Карамзина) ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА Около 1748 — найти родственников по фамилии на Familio

(Карамзина) ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась Около 1748

умерла Неизвестно

Отец
Карамзин МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ1724 г.р.
Мать
Карамзина (Пазухина) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА1730 г.р.
Супруги
Кушников СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ1745 г.р.
Дети
Кушников СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ1765 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Карамзин МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ

Мать: Карамзина (Пазухина) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушников СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кушников СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Кушников СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Смерть
Неизвестно

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