(Карамзина) ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА
женский, родилась Около 1748
умерла Неизвестно
ОтецКарамзин МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ1724 г.р.
МатьКарамзина (Пазухина) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА1730 г.р.
Супруги
Кушников СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ1745 г.р.
Дети
Кушников СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ1765 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кушников СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Кушников СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Смерть
Неизвестно