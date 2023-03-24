Маркин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1959

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1959

Отец: Маркин Николай

Мать: Сухова Лидия

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