Семерницкий Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семерницкий Абрам

Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семерницкий Фейб

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семерницкая (Кац) Маня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семерницкая (Кац) Маня

Работа или профессия
Неизвестно
Провизор
Смерть
Неизвестно

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