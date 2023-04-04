Семерницкий Абрам
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семерницкий Фейб
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семерницкая (Кац) Маня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семерницкая (Кац) Маня
Работа или профессия
Неизвестно
Провизор
Смерть
Неизвестно