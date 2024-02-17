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Поршин Григорий Иванович

Место рождения

Козлово, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1860

Дата смерти

10.08.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлово, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1887

Сын: Поршин Елисей Григорьевич

Мать ребёнка: Поршина -- Елена Васильевна

Козлово, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
в Кирзе с 1900 из Тамбовской 1897
Рождение ребёнка
1900

Сын: Поршин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Поршина -- Елена Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.10.1902

Дочь: Поршина Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Поршина -- Елена Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поршина -- Елена Васильевна

Смерть
10.08.1903
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
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