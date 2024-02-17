Поршин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти10.08.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1887
Сын: Поршин Елисей Григорьевич
Мать ребёнка: Поршина -- Елена Васильевна
в Кирзе с 1900 из Тамбовской 1897
Рождение ребёнка
1900
Сын: Поршин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Поршина -- Елена Васильевна
Рождение ребёнка
10.10.1902
Дочь: Поршина Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Поршина -- Елена Васильевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.1903
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]