Karnovsky Lolek Eliezer
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1960
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Olkin Karnovsky Sara
Мать: Karnovsky Efraiim Fishel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1960