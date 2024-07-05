Karnovsky Lolek Eliezer 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Karnovsky Lolek Eliezer

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Olkin Karnovsky Sara

Мать: Karnovsky Efraiim Fishel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1960

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