неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1774

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Черемовский) Василий Адрианов

Смерть
До 1774
Рождение ребёнка
1775

Сын: (Черемовский) Василий Васильев

Отец ребёнка: (Черемовский) Василий Адрианов

Василий Васильевич (1770 — ?) Родился в семье пономаря села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Василия Адриановича. В 1784 году определен пономарем к церкви села Дмитриевского в Жарах Д... Показать все

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