неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1774
Рождение ребёнка
1775
Сын: (Черемовский) Василий Васильев
Отец ребёнка: (Черемовский) Василий Адрианов
Василий Васильевич (1770 — ?) Родился в семье пономаря села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Василия Адриановича. В 1784 году определен пономарем к церкви села Дмитриевского в Жарах Д... Показать все