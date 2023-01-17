Мухаметрахимов Иганьша
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Кулушев Султанбеков Мухаметрахим Зауряд Сотник
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1842
Сын: Иганьшин Абдулкаюм
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Иганьшин Ахметдин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно