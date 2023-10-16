Вьялкина Ксения Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Ксения Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Вьялкин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Герасимович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.02.1872

Сын: Вьялкин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Герасимович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.04.1873

Сын: Вьялкин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Герасимович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.05.1876

Дочь: Еликанида Николаевна

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Герасимович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Вьялкин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Герасимович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Герасимович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Николай Герасимович

Смерть
Неизвестно
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