Вьялкина Ксения Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Вьялкин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Герасимович
Рождение ребёнка
27.02.1872
Сын: Вьялкин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Герасимович
Рождение ребёнка
05.04.1873
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Герасимович
Рождение ребёнка
23.05.1876
Дочь: Еликанида Николаевна
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Герасимович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Вьялкин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно