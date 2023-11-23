(Сонохотская) Мария Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сонохотская) Мария Поликарпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

14.11.1866

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сонохотский Василий Григорьев

Рождение ребёнка
1811

Сын: Воскресенский (Сонохотский) Алексей Васильев

Отец ребёнка: Сонохотский Василий Григорьев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Сонохотский Степан Васильев

Отец ребёнка: Сонохотский Василий Григорьев

Рождение ребёнка
26.03.1818

Дочь: Ярославская (Сонохотская) Александра Васильева

Отец ребёнка: Сонохотский Василий Григорьев

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Торопова (Сонохотская) Фелицата Васильева

Отец ребёнка: Сонохотский Василий Григорьев

Рождение ребёнка
1823

Сын: Зотиков (Сонохотский) Иван Васильев

Отец ребёнка: Сонохотский Василий Григорьев

Рождение ребёнка
02.04.1827

Дочь: Невская (Сонохотская) Глафира Васильева

Отец ребёнка: Сонохотский Василий Григорьев

Смерть
14.11.1866

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