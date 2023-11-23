(Сонохотская) Мария Поликарпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти14.11.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Сын: Воскресенский (Сонохотский) Алексей Васильев
Отец ребёнка: Сонохотский Василий Григорьев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Сонохотский Степан Васильев
Отец ребёнка: Сонохотский Василий Григорьев
Рождение ребёнка
26.03.1818
Дочь: Ярославская (Сонохотская) Александра Васильева
Отец ребёнка: Сонохотский Василий Григорьев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Торопова (Сонохотская) Фелицата Васильева
Отец ребёнка: Сонохотский Василий Григорьев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Зотиков (Сонохотский) Иван Васильев
Отец ребёнка: Сонохотский Василий Григорьев
Рождение ребёнка
02.04.1827
Дочь: Невская (Сонохотская) Глафира Васильева
Отец ребёнка: Сонохотский Василий Григорьев
Смерть
14.11.1866