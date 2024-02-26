Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Иванов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Григорий Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Елена Григорьева (Вна)
Отец ребёнка: Григорий Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Петр Григорьев (Ич)
Отец ребёнка: Григорий Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Леонова Авдотья Григорьева (Вна)
Отец ребёнка: Григорий Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1850