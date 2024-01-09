Кузнецов Елисей Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Кузнецов Карп Иванов
Мать: Чудакова Акулина Власова
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Кузнецова Марфа Сидорова
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Кузнецова Марфа Сидорова
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Кузнецова Марфа Сидорова
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Кузнецова Марфа Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Марфа Сидорова
Смерть
1835