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Кузнецов Елисей Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Кузнецов Карп Иванов

Мать: Чудакова Акулина Власова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Кузнецов Алексей Елисеев

Мать ребёнка: Кузнецова Марфа Сидорова

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Кузнецов Антон Елисеев

Мать ребёнка: Кузнецова Марфа Сидорова

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Кузнецов Наум Елисеев

Мать ребёнка: Кузнецова Марфа Сидорова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Кузнецов Иван Елисеев

Мать ребёнка: Кузнецова Марфа Сидорова

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Марфа Сидорова

Смерть
1835
Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
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