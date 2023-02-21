Бекмурзин Тимур Терекпаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекмурзин Тимур Терекпаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.2000

Дочь: Бекмурзина Мария Тимуровна

Мать ребёнка: Бекмурзина Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
02.02.2007

Сын: Бекмурзин Артем Тимурович

Мать ребёнка: Бекмурзина Людмила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бекмурзина Людмила Васильевна

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