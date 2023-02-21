Бекмурзин Тимур Терекпаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.2000
Дочь: Бекмурзина Мария Тимуровна
Мать ребёнка: Бекмурзина Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
02.02.2007
Сын: Бекмурзин Артем Тимурович
Мать ребёнка: Бекмурзина Людмила Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно