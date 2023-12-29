Алексейцев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексейцев Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алексейцева) Мария Петровна

Мать ребёнка: Алексейцева (Селивоненко) Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексейцев Петрович

Мать ребёнка: Алексейцева (Селивоненко) Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексейцев Николай Петрович

Мать ребёнка: Алексейцева (Селивоненко) Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексейцев Иван Петрович

Мать ребёнка: Алексейцева (Селивоненко) Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексейцев Илья Петрович

Мать ребёнка: Алексейцева (Селивоненко) Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексейцева (Селивоненко) Наталья Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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