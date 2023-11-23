Николай Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Филипп Гавриилов
Мать: Феодосия Петрова
Николай Филиппович (1775 - 1823) Родился в семье дьякона села Троицкого в Волхонщине Ярославского уезда1 Филиппа Гавриловича. В 1795 году определен в пономаря к церкви села Лаврентьева Холма того же у... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: неизвестно
Холмовский Иван Николаевич (1802 - ?) Родился в семье пономаря села Лаврентьева Холма Ярославского уезда Николая Филипповича. С 1812 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1820 году определ... Показать все
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анисья Николаева
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Сын: Никита Николаев
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Александр Николаев
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Смерть
1823