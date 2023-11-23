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Николай Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Филипп Гавриилов

Мать: Феодосия Петрова

Николай Филиппович (1775 - 1823) Родился в семье дьякона села Троицкого в Волхонщине Ярославского уезда1 Филиппа Гавриловича. В 1795 году определен в пономаря к церкви села Лаврентьева Холма того же у... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1802

Сын: Холмовский Иван Николаев

Мать ребёнка: неизвестно

Холмовский Иван Николаевич (1802 - ?) Родился в семье пономаря села Лаврентьева Холма Ярославского уезда Николая Филипповича. С 1812 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1820 году определ... Показать все
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анисья Николаева

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1808

Сын: Никита Николаев

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Александр Николаев

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Смерть
1823

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