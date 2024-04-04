Богович (Столярова) Анна Макеевна ( Моисеевна)
Место рожденияС.Заполье, Могилевская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.1923
Сын: Богович Александр Савельевич
Отец ребёнка: Богович Савелий Семенович
д. Поперечка, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.12.1927
Сын: Богович Николай Савельевич
Отец ребёнка: Богович Савелий Семенович
д. Поперечка, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
д. Поперечка, Красноярский край
Смерть
?.08.1938
Усольлаг,Пермский край