Богович (Столярова) Анна Макеевна ( Моисеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богович (Столярова) Анна Макеевна ( Моисеевна)

Место рождения

С.Заполье, Могилевская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.1938

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

С.Заполье, Могилевская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1923

Сын: Богович Александр Савельевич

Отец ребёнка: Богович Савелий Семенович

д. Поперечка, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.12.1927

Сын: Богович Николай Савельевич

Отец ребёнка: Богович Савелий Семенович

д. Поперечка, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богович Савелий Семенович

д. Поперечка, Красноярский край
Смерть
?.08.1938
Усольлаг,Пермский край
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