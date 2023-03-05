Перепелица (Щеглова) Елена Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1976
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1976
Отец: Щеглов Юрий Федорович
Рождение ребёнка
13.01.2000
Сын: Перепелица Виталий Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.05.2005
Сын: Перепелица Кирилл Максимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности