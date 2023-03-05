Перепелица (Щеглова) Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелица (Щеглова) Елена Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1976

Отец: Щеглов Юрий Федорович

Мать: Щеглова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
13.01.2000

Сын: Перепелица Виталий Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.05.2005

Сын: Перепелица Кирилл Максимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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