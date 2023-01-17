Долбенёва (Шляпужникова) Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбенёва (Шляпужникова) Наталия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Шляпужников Василий Захарович

Мать: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Манская Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Долбенёв Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Кожевникова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Долбенёв Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Долбенёв Владимир Иванович

Отец ребёнка: Долбенёв Иван Николаевич

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.08.1927

Сын: Долбенёв Серафим Иванович

Отец ребёнка: Долбенёв Иван Николаевич

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Долбенёв Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долбенёв Иван Николаевич

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1978
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