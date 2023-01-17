Долбенёва (Шляпужникова) Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Манская Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Долбенёв Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Кожевникова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Долбенёв Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Долбенёв Владимир Иванович
Отец ребёнка: Долбенёв Иван Николаевич
Рождение ребёнка
01.08.1927
Сын: Долбенёв Серафим Иванович
Отец ребёнка: Долбенёв Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Долбенёв Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978