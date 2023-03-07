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Марфа Степанова

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Место рождения

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1706 г.р.

Мать

1708 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Степан Иванов

Мать: Елена Иванова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
После 1762

Муж: не указан

Ларионово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
выдана в замужество в Пошехонский уезд в Сохожскую волость волость в вотчину помещика Федора Матвеева Леонтьева в деревню Ларионова за крестьянина
Смерть
Неизвестно
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