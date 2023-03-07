Марфа Степанова
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Степан Иванов
Мать: Елена Иванова
Бракосочетание
После 1762
Муж: не указан
Ларионово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
выдана в замужество в Пошехонский уезд в Сохожскую волость волость в вотчину помещика Федора Матвеева Леонтьева в деревню Ларионова за крестьянина
Смерть
Неизвестно