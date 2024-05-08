Торопова (Ключникова) Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова (Ключникова) Меланья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торопов Иван Арсентьевич

Отец ребёнка: Торопов Арсентий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Арсентий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Торопов Дмитрий Арсентьевич

Отец ребёнка: Торопов Арсентий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Между 1881 и 1883

Сын: Торопов Герасим Арсентьевич

Отец ребёнка: Торопов Арсентий Афанасьевич

Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Торопова ? Арсентьевна

Отец ребёнка: Торопов Арсентий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Торопов Маркел Арсентьевич

Отец ребёнка: Торопов Арсентий Афанасьевич

Смерть
1917

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