Торопова (Ключникова) Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Торопов Арсентий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Сын: Торопов Дмитрий Арсентьевич
Отец ребёнка: Торопов Арсентий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1883
Сын: Торопов Герасим Арсентьевич
Отец ребёнка: Торопов Арсентий Афанасьевич
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Торопова ? Арсентьевна
Отец ребёнка: Торопов Арсентий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Торопов Маркел Арсентьевич
Отец ребёнка: Торопов Арсентий Афанасьевич
Смерть
1917