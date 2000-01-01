Курочкин Диомид Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Диомид Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Курочкин Яков Матвеевич

Мать: Курочкина Евдокия Саввична

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Курочкин Михаил Диомидович

Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Мироновна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Курочкин Николай Диомидович

Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Мироновна

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Курочкин Яков Диомидович

Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Мироновна

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Курочкин Иван Диомидович

Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Мироновна

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Зубарева Юлия Диомидовна

Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Мироновна

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь, Архангельское
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