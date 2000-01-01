Курочкин Диомид Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Курочкин Михаил Диомидович
Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Мироновна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Курочкин Николай Диомидович
Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Мироновна
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Мироновна
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Мироновна
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Зубарева Юлия Диомидовна
Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Мироновна
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь, Архангельское