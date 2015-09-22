Сорокина (Затекина) Валентина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Затекина) Валентина Леонтьевна

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Место рождения

Куйбышевская область, с.Старо-Похвистнево

Дата рождения

02.07.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1946

Отец: не указан

Мать: Затекина Евдокия Васильевна

Куйбышевская область, с.Старо-Похвистнево
Бракосочетание
24.04.1965

Муж: Сорокин Александр Борисович

Куйбышевская область, г.Похвистнево
Рождение ребёнка
26.09.1972

Дочь: Трондина Елена Александровна

Отец ребёнка: Сорокин Александр Борисович

Куйбышевская область, г. Похвистнево
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