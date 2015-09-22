Сорокина (Затекина) Валентина Леонтьевна
Место рожденияКуйбышевская область, с.Старо-Похвистнево
Дата рождения02.07.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1946
Отец: не указан
Куйбышевская область, с.Старо-Похвистнево
Бракосочетание
24.04.1965
Куйбышевская область, г.Похвистнево
Рождение ребёнка
26.09.1972
Дочь: Трондина Елена Александровна
Отец ребёнка: Сорокин Александр Борисович
Куйбышевская область, г. Похвистнево