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Ковбота Дмитрий Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковбота Никита

Мать: ?

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Ковбота) Акилина Дмитриевна

Мать ребёнка: (Яковлева) София

Рождение ребёнка
29.03.1901

Сын: Ковбота Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: (Яковлева) София

Рождение ребёнка
29.01.1914

Сын: Ковбота Василий

Мать ребёнка: (Яковлева) София

Рождение ребёнка
30.05.1915

Дочь: (Ковбота) Мария

Мать ребёнка: (Яковлева) София

Смерть
Неизвестно

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