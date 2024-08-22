Ковбота Дмитрий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковбота Никита
Мать: ?
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Ковбота) Акилина Дмитриевна
Мать ребёнка: (Яковлева) София
Рождение ребёнка
29.03.1901
Мать ребёнка: (Яковлева) София
Рождение ребёнка
29.01.1914
Сын: Ковбота Василий
Мать ребёнка: (Яковлева) София
Рождение ребёнка
30.05.1915
Дочь: (Ковбота) Мария
Мать ребёнка: (Яковлева) София
Смерть
Неизвестно