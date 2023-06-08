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Соколов Власим Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Земерова) Александра Никандровна

Рождение ребёнка
29.10.1938

Сын: Соколов Иван Власимович

Мать ребёнка: (Земерова) Александра Никандровна

Рождение ребёнка
14.07.1946

Дочь: Булатова (Соколова) Тамара Власимовна

Мать ребёнка: (Земерова) Александра Никандровна

Рождение ребёнка
06.02.1949

Сын: Соколов Григорий Власимович

Мать ребёнка: (Земерова) Александра Никандровна

Смерть
Неизвестно

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