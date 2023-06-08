Соколов Власим Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1938
Мать ребёнка: (Земерова) Александра Никандровна
Рождение ребёнка
14.07.1946
Дочь: Булатова (Соколова) Тамара Власимовна
Мать ребёнка: (Земерова) Александра Никандровна
Рождение ребёнка
06.02.1949
Сын: Соколов Григорий Власимович
Мать ребёнка: (Земерова) Александра Никандровна
Смерть
Неизвестно