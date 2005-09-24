Цыценко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыценко Анатолий

Цыценко Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

24.09.2005

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Цыценко Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.09.2005
г. Абдулино, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close