Цыценко Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смерти24.09.2005
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Цыценко Николай
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.09.2005
г. Абдулино, Оренбургская область