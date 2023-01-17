Кадышников Андреян Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышников Андреян Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

19.07.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кадышников Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Кадышников Прокопий Андреянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Матрена Андреяновна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
19.07.1915
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