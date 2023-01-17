Кадышников Андреян Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти19.07.1915
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Кадышников Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Кадышников Прокопий Андреянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Матрена Андреяновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
19.07.1915