Сенько-Поповский Леонид Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сенько-Поповский Леонид Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер 22.08.1931, Гамбург

Супруги
Жедринская Мария АлександровнаОколо 1900 г.р.
Дети
Сенько-Поповский Александр Леонидович07.03.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жедринская Мария Александровна

Рождение ребёнка
07.03.1914

Сын: Сенько-Поповский Александр Леонидович

Мать ребёнка: Жедринская Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
22.08.1931

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