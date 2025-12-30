Сенько-Поповский Леонид Александрович
мужской, родился Неизвестно
умер 22.08.1931, Гамбург
Супруги
Жедринская Мария АлександровнаОколо 1900 г.р.
Дети
Сенько-Поповский Александр Леонидович07.03.1914 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1914
Сын: Сенько-Поповский Александр Леонидович
Мать ребёнка: Жедринская Мария Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.08.1931