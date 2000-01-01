Макаров Александр Рюрикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Александр Рюрикович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1956

Отец: не указан

Мать: Макарова Маргарита Андреевна

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