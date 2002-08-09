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Азниев Григорий Андреевич
Азниев Григорий Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.08.2002
Пол
Мужской
Отец
Азниев Андрей Анатольевич
1982 г.р.
Мать
Азниева-Почепаева Альбина Юрьевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2002
Отец:
Азниев Андрей Анатольевич
Мать:
Азниева-Почепаева Альбина Юрьевна
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