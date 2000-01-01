Рязанова (Расторгуева) Леонилла Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова (Расторгуева) Леонилла Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Рязанов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Рязанов Николай Викторович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Рязанов Николай Викторович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Рязанов Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Рязанов Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Рязанов Николай Викторович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1912
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