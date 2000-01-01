Рязанова (Расторгуева) Леонилла Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Рязанов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Рязанов Николай Викторович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Рязанов Николай Викторович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Рязанов Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Рязанов Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Рязанов Николай Викторович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1912