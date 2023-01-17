Козлова Нилина Романовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1889 и 1896
Дочь: Пономарева Мария Лукьяновна
Отец ребёнка: Козлов Лука Авдеевич
Устьгоры Новособ обл РФСР
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Агафья Лукьяновна
Отец ребёнка: Козлов Лука Авдеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Лукьяновна
Отец ребёнка: Козлов Лука Авдеевич
Смерть
Неизвестно