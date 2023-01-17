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Козлова Нилина Романовна

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Место рождения

Усть-Горская, Еланская волость, Тюкалинский уезд

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Горская, Еланская волость, Тюкалинский уезд
Рождение ребёнка
Между 1889 и 1896

Дочь: Пономарева Мария Лукьяновна

Отец ребёнка: Козлов Лука Авдеевич

Устьгоры Новособ обл РФСР
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Агафья Лукьяновна

Отец ребёнка: Козлов Лука Авдеевич

Усть-Горская, Еланская волость, Тюкалинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Лукьяновна

Отец ребёнка: Козлов Лука Авдеевич

Смерть
Неизвестно
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