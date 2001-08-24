Романович Елена Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1972
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1972
Отец: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
20.05.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
24.08.2001
Сын: Романович Павел Андреевич
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