Болотов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1818
Жена: Болотова Марья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1820
Рождение ребёнка
1833
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Болотова Марья Федоровна
Рождение ребёнка
1838
Смерть
Неизвестно