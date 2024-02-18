Болотов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1798 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
Около 1835 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1818

Жена: Болотова Марья Федоровна

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1820

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болотова Марья Федоровна

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болотова Марья Федоровна

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Болотов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Болотова Марья Федоровна

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
1838

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болотова Марья Федоровна

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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