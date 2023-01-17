Хабурина (Меньшикова) Любовь Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Серышев Михаил
Никольское, Марьинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
?.11.1923
Дочь: Волкова Ангелина Петровна
Отец ребёнка: Хабурин Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Хабурин Петр Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Хабурина Дина Петровна
Отец ребёнка: Хабурин Петр Филиппович
Бракосочетание
Около 1944
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хабурин Петр Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серышев Михаил
Смерть
Неизвестно