Хабурина (Меньшикова) Любовь Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХабурина (Меньшикова) Любовь Филипповна

Хабурина (Меньшикова) Любовь Филипповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Серышев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Серышев Михаил

Никольское, Марьинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
?.11.1923

Дочь: Волкова Ангелина Петровна

Отец ребёнка: Хабурин Петр Филиппович

Игумново, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Хабурин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Хабурин Петр Филиппович

Игумново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Хабурина Дина Петровна

Отец ребёнка: Хабурин Петр Филиппович

Игумново, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1944

Муж: Виноградов Григорий Данилович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабурин Василий Петрович

Отец ребёнка: Хабурин Петр Филиппович

Игумново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серышев Михаил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close