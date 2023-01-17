Антокольский Павел Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтокольский Павел Григорьевич

Антокольский Павел Григорьевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

01.07.1896

Дата смерти

09.10.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1896 по 1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1904 по 1978
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.10.1978
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close