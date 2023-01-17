Антокольский Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1896
Дата смерти09.10.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1896 по 1904
Место жительства
С 1904 по 1978
Смерть
09.10.1978