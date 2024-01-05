Царева Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царева Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
1929 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Костикова Екатерина Сидоровна

Отец ребёнка: Царев Сидор Константинович

Рождение ребёнка
15.05.1929

Сын: Царев Иван Сидорович

Отец ребёнка: Царев Сидор Константинович

Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Царев Сидор Константинович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Царев Сидор Константинович

Смерть
Неизвестно
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