Царева Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Костикова Екатерина Сидоровна
Отец ребёнка: Царев Сидор Константинович
Рождение ребёнка
15.05.1929
Сын: Царев Иван Сидорович
Отец ребёнка: Царев Сидор Константинович
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Царев Сидор Константинович
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Царев Сидор Константинович
Смерть
Неизвестно