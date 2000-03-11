Ившина Калиева Воробьёва Наталия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1981
Дочь: Пограмович Елена Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.06.1986
Дочь: Девятова Анна Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.11.1988
Дочь: Клюкина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: не указан