Ившина Калиева Воробьёва Наталия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ившина Калиева Воробьёва Наталия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьёв Владимир Михайлович

Мать: Воробьёва Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1981

Дочь: Пограмович Елена Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.06.1986

Дочь: Девятова Анна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.11.1988

Дочь: Клюкина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

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