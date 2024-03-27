Величанский Борис Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Спектор Ода
Мать ребёнка: Величанский Раиса
Рождение ребёнка
1905
Сын: Величанский Абрам
Мать ребёнка: Величанский Раиса
Рождение ребёнка
1920
Сын: Величанский Яков
Мать ребёнка: Величанский Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Величанский Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрида
Мать ребёнка: Величанский Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Величанский Леонид
Мать ребёнка: Величанский Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Величанский Матвей
Мать ребёнка: Величанский Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Величанский Раиса
Смерть
Неизвестно