Величанский Борис Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величанский Борис Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Спектор Ода

Мать ребёнка: Величанский Раиса

Рождение ребёнка
1905

Сын: Величанский Абрам

Мать ребёнка: Величанский Раиса

Рождение ребёнка
1920

Сын: Величанский Яков

Мать ребёнка: Величанский Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Величанский Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фрида

Мать ребёнка: Величанский Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Величанский Леонид

Мать ребёнка: Величанский Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Величанский Матвей

Мать ребёнка: Величанский Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Величанский Раиса

Смерть
Неизвестно
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