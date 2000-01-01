Боровков Иван Меньшой
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиОколо 1792
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Боровков Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Боровкова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Боровкова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Боровков Николай
Мать ребёнка: Боровкова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Боровков Григорий
Мать ребёнка: Боровкова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Боровкова Екатерина Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
Около 1792