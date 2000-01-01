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Боровков Иван Меньшой

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Около 1792

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Боровков Дмитрий

Мать: Боровкова Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Боровкова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Боровкова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Боровков Николай

Мать ребёнка: Боровкова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Боровков Григорий

Мать ребёнка: Боровкова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Боровкова Екатерина Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
Около 1792
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