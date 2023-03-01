Бикбулатова Фарзана Акмалетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1958
Сын: Кудашев Гайзилхак Абдельсаматович
Отец ребёнка: Кудашев Самат Давлеткурбанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудашев Салават Саматович
Отец ребёнка: Кудашев Самат Давлеткурбанович
Смерть
Неизвестно