Прасковья Галактионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1852
Отец ребёнка: Варухин Никита Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варухин Никита Васильевич
Рождение ребёнка
1870
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варухин Никита Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно