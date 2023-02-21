Прасковья Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Галактионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1852 г.р.
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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1852

Сын: Варухин Григорий Никитич

Отец ребёнка: Варухин Никита Васильевич

Рождение ребёнка
1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варухин Никита Васильевич

Рождение ребёнка
1870

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варухин Никита Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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