Кудрявцев Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Петр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1910

Дата смерти

12.07.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

1932 г.р.
1936 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1932

Сын: Кудрявцев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Милосердова Вера Петровна

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
04.09.1939

Сын: Кудрявцев Павел Петрович

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Наталия Васильевна

Смерть
12.07.1973
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