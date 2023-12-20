Кудрявцев Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1910
Дата смерти12.07.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1932
Сын: Кудрявцев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Кудрявцева Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Милосердова Вера Петровна
Мать ребёнка: Кудрявцева Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
04.09.1939
Мать ребёнка: Кудрявцева Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1973