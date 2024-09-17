Силова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Силова) Зинаида Николавена

Отец ребёнка: Силов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Силова) Валентина Николавена

Отец ребёнка: Силов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Силов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Силов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тревогина (Силова) Галина Николавена

Отец ребёнка: Силов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силов Глеб Николаевич

Отец ребёнка: Силов Николай Александрович

Смерть
Неизвестно

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