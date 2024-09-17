Силова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Силова) Зинаида Николавена
Отец ребёнка: Силов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Силова) Валентина Николавена
Отец ребёнка: Силов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Силов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Силов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тревогина (Силова) Галина Николавена
Отец ребёнка: Силов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Силов Николай Александрович
Смерть
Неизвестно