Яшин (Лаврова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшин (Лаврова) Ольга

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Место рождения

Россия

Дата рождения

17.07.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1926

Отец: Лавров Георгий

Мать: Лавров Анна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшин Алексей

Развод
Неизвестно

Муж: Петриченко Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Петриченко Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петриченко Юрий

Смерть
Неизвестно
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