Яшин (Лаврова) Ольга
Место рожденияРоссия
Дата рождения17.07.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1926
Отец: Лавров Георгий
Мать: Лавров Анна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яшин Алексей
Развод
Неизвестно
Муж: Петриченко Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Петриченко Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петриченко Юрий
Смерть
Неизвестно