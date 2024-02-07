Охотникова Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотникова Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1982

Отец: Иванов Иван Евдокимович

Мать: Смоленцова Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.02.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Охотников Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
16.10.2009

Дочь: Охотникова Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Охотников Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
26.04.2015

Дочь: Охотникова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Охотников Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охотников Сергей Владимирович

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