Говричева Алёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говричев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Говричев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Говричев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говричев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Говричев Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно