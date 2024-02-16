Говричева Алёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГовричева Алёна

Говричева Алёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говричев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Говричев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говричев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Говричев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говричев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Говричев Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говричев Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close