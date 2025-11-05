Астраханцева (Ламина) Марина 07.04.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астраханцева (Ламина) Марина

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 07.04.1975, Россия

Отец
Ламин ?Неизвестно г.р.
Мать
Ламина (Любишина) ?Неизвестно г.р.
Супруги
Астраханцев Сергей14.02.1970 г.р.
Дети
Рыбакова (Астраханцева) Ксения06.05.1998 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1975

Отец: Ламин ?

Мать: Ламина (Любишина) ?

Россия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцев Сергей

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Рождение ребёнка
06.05.1998

Дочь: Рыбакова (Астраханцева) Ксения

Отец ребёнка: Астраханцев Сергей

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