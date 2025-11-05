Астраханцева (Ламина) Марина
женский, родилась 07.04.1975, Россия
ОтецЛамин ?Неизвестно г.р.
МатьЛамина (Любишина) ?Неизвестно г.р.
Супруги
Астраханцев Сергей14.02.1970 г.р.
Дети
Рыбакова (Астраханцева) Ксения06.05.1998 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
07.04.1975
Отец: Ламин ?
Мать: Ламина (Любишина) ?
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астраханцев Сергей
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.05.1998
Дочь: Рыбакова (Астраханцева) Ксения
Отец ребёнка: Астраханцев Сергей