Дьяков Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяков Борис Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1952

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

1979 г.р.
1987 г.р.
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Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1952

Отец: Дьяков Михаил Григорьевич

Мать: Дьякова Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
30.09.1979

Дочь: Зайцева Елена Борисовна

Мать ребёнка: Танчик (Зайцева) Валентина Ефимовна

Рождение ребёнка
16.07.1987

Сын: Дьяков Иван Борисович

Мать ребёнка: Танчик (Зайцева) Валентина Ефимовна

Рождение ребёнка
13.02.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Танчик (Зайцева) Валентина Ефимовна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

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