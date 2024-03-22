Дьяков Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1952
Рождение ребёнка
30.09.1979
Дочь: Зайцева Елена Борисовна
Мать ребёнка: Танчик (Зайцева) Валентина Ефимовна
Рождение ребёнка
16.07.1987
Мать ребёнка: Танчик (Зайцева) Валентина Ефимовна
Рождение ребёнка
13.02.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Танчик (Зайцева) Валентина Ефимовна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область