Вшивцева (Попова) Матрена Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1683
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Вшивцев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1727
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1733
Сын: Вшивцев Абросим Михайлович
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1738
Сын: Вшивцев Артемей Михайлович
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763