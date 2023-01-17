Вшивцева (Попова) Матрена Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Попова) Матрена Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Вшивцев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1727

Сын: Вшивцев Сила Михайлович

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1733

Сын: Вшивцев Абросим Михайлович

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1738

Сын: Вшивцев Артемей Михайлович

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Михаил Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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