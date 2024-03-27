Акберов Сафа Исхакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акберов Сафа Исхакович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акберов Исхак Ахтямович

Мать: Акберова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Фирдауся Миннегалиевна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Фирдауся Миннегалиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Фирдауся Миннегалиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Фирдауся Миннегалиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акберова Фирдауся Миннегалиевна

Смерть
Неизвестно
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